Вашингтон не может терпеть дестабилизирующее поведение Ирана – Минфин США

Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Список физических и юридических лиц, подпавших под введенные против Ирана американские санкции, расширился, сообщили 18 июля в пресс-службе Государственного департамента США.

Под введенными в одностороннем порядке санкциями оказались дополнительно семь человек и 11 юрлиц, причем не только из Ирана, но и из Турции и Китая.

В американском ведомстве обосновали это решение тем, что якобы необходимо «укрепить» режим нераспространения оружия массового уничтожения, а также средств его доставки.

Расширение списка подпавших под санкции вызвано тем, что в Иране разрабатывается программа по созданию баллистических ракет. Кроме того, в действиях Тегерана американские власти усматривают враждебность по отношению к самим Соединенным Штатам, а также к их союзникам.

В американском министерстве финансов заявили, что теперь под санкциями находятся 18 юрлиц и физлиц из Ирана как наказание в том числе за участие в разработке баллистических ракет.

Комментируя решение Вашингтона, американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Белый дом будет продолжать давить на Тегеран, который «проявляет враждебность». К проявлению такой враждебности американские власти относят в том числе «продолжающуюся поддержку терроризма на государственном уровне».

«Соединенные Штаты не могут и не будут терпеть провокационное и дестабилизирующее поведение Ирана», — сказал Мнучин.

Напомним, в отношении Ирана США вводили санкции неоднократно. 3 февраля 2017 года санкции США были распространены на восемь компаний Ирана из-за их деятельности, якобы связанной с терроризмом. Также были наказаны компании, участвующие в разработке баллистических ракет.

Таким образом Вашингтон ставит Ирану условия, выполнив которые ближневосточная страна может обрести большую экономическую свободу. Для этого требуется прекратить вести ядерную программу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля в администрации американского президента Дональда Трампа завили, что полностью поддерживают законопроект о новых санкциях против Росси и Ирана. Россия «провинилась» тем, что якобы нарушила договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

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