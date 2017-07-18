США готовы разместить ракеты средней дальности у границ РФ

Вашингтон, , 20:08 — REGNUM США готовы к размещению ракет среднего радиуса действия в ответ на якобы «нарушение» Российской Федерацией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом сегодня, 18 июля, заявил журналистам заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Пол Сельва.

«Меры, которые заложены в договор, включают в себя меры по исследованиям и разработке, чтобы размещать, но не тестировать баллистические и крылатые ракеты среднего радиуса действия в рамках этого договора. По нашей оценке, русские уже вышли за рамки этих положений», — заявил Сельва.

На чём основываются данные оценки, генерал не уточнил.

При этом он утверждает, что Россия якобы разместила крылатую ракету среднего радиуса действия, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

Сельва подчеркнул, что в ответ на это «нарушение», Министерство обороны США может принять меры как дипломатического, так и военного характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенат Конгресса США одобрил законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России за якобы «нарушение» договора РСМД.

Москва категорически отвергает обвинения со стороны США в нарушении договора РСМД. Российская сторона требует представить веские доказательства для подобных обвинений, которые США до сих пор не предоставили.