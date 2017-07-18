Додон пообещал не допустить блокаду Приднестровья и тут же поддержал ее

Кишинёв, , 19:11 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон считает границу важным атрибутом «сохранения и укрепление территориальной целостности Республики Молдова». Об этом говорится в комментарии Додона по поводу установления совместного молдавско-украинского пограничного и таможенного контроля на посту «Кучурганы-Первомайское» на приднестровско-украинской границе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Додон заявил, что «всё мировое сообщество, включая 57 стран ОБСЕ, неоднократно высказывали последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности Республики Молдова в её международно признанных границах». В этой связи, по его словам, «самое важное обеспечить чтоб последние действия правительства Молдовы и украинских властей не привели к ухудшению экономической ситуации региона и не ущемляли интересы экономических агентов и физических лиц».

«Добиться реинтеграции страны возможно только в рамках переговорного процесса. Любые попытки блокировать или заставить силой идти на уступки, не продуктивны и приведут лишь к осложнению ситуации. Я выступаю категорически против любых мер которые ухудшат финансовую ситуацию региона или могут привести к экономическим потерям для экономических агентов и жителей Приднестровья», — заявил Додон.

Он пообещал, что «как президент Республики Молдова, являющийся гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны», проследит за тем, чтобы «структуры исполнительной власти руководствовались действующим законодательством таким образом, чтобы исключить какие-либо экономические, финансовые и иного рода потери, как для жителей Приднестровья, так и для экономических агентов региона». Додон также рассказал, что молдавские власти в последнее время много сделали для поддержки приднестровцев и экономических агентов ПМР.

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии является декоративной фигурой, лишенной инструментов влияния на решения, принимаемые правительством. Исполнительная и законодательная ветви власти в стране находятся под полным контролем Демократической партии и ее лидера Владимира Плахотнюка, для которого Додон является не более чем «младшим партнером» в решении ряда своих задач вроде поддержания диалога с «российскими партнерами» и перехода к смешанной избирательной системе, которая может позволить Демпартии сохранить власть после выборов 2018 года.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее высказался в поддержку введения на границе с Приднестровьем совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля, означающего полную блокаду ПМР. «Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница», — заявил молдавский президент.

Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на всем протяжении приднестровско-украинской границы на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

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