Военный Донбасс: Разведка ВСУ использует ОБСЕ, идет переброска радикалов

Киев, , 19:08 — REGNUM В Донбассе зафиксировано увеличение интенсивности боевых действий. Наиболее «горячей точкой» остается Донецкое направление, где противоборствующие стороны применяют минометы и весь спектр пехотного вооружения. Данную информацию 18 июля подтверждают представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин заявил о резком увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ, после визита на линию фронта начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

«Отмечается резкое увеличение нарушений режима прекращения огня. Это связано с посещением зоны так называемой «АТО» инспекцией во главе с начальником генштаба ВСУ Муженко. По результатам проведенной проверки Муженко отметил недостаточную эффективность действий командования «АТО» по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения. В связи с этим командирам бригад ВСУ отданы указания об увеличении количества обстрелов территории республики», — считает Басурин.

Он сообщил, что 17 июля украинские войска 41 раз нарушили режим тишины, обстреливая позиции ДНР из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

«На Донецком направлении противник применил 100 мин калибра 120 мм и 103 мины калибра 82 мм по 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам. На Горловском направлении ВСУ обстреляли три населенных пункта с применением восьми мин калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении огонь открывался по трем населенным пунктам. Наиболее интенсивным обстрелам подверглось село Безыменное, по которому противник выпустил восемь мин калибра 120 и 82 мм, кроме того, применялись гранатометы и стрелковое оружие», — сказал Басурин.

По его словам, в результате ведения боевых действий погиб один гражданский, двое мирных жителей — получили ранения. При этом ранения получил один боец ДНР.

«В результате обстрелов жилых кварталов пгт. Старомихайловка, осуществленных по приказу командира 92 омбр Кокорева, погибла женщина, 1963 г.р., проживавшая в доме 15 по улице Комсомольской. Получил ранение житель дома 16 по улице Днепропетровской, 1964 г.р. Также ранен житель дома 7 по улице Дальневосточной, 1947 г.р. Разной степени разрушения получили частные домовладения. Кроме того, по приказу командиров 57 омпбр Красильникова и 72 омбр Соколова противник активно применял запрещенное вооружение по жилым массивам: Куйбышевский район Донецка: ул. Рыбалко, 30б — прямое попадание в крышу частного 2-этажного дома с возгоранием кровли; ул. Руставели, 32 — пострадала гражданка 1949 г.р., от госпитализации отказалась. Ясиноватая: дома 14 и 17 по улице Гоголя частично повреждены», — рассказал Басурин.

Он также проинформировал, что разведка ДНР продолжает фиксировать увеличение количества запрещенного Минскими соглашениями вооружения ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«Отмечено прибытие в Орловку, расположенную в 12 км от линии соприкосновения, пяти единиц САУ «Гвоздика» и до 100 человек личного состава. В 8 км от линии соприкосновения сторон, в поселок Ласточкино, прибыли до 150 человек личного состава «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и три танка», — добавил Басурин.

Кроме того, представитель НМ ЛНР Марочко отметил, что за прошедшие сутки ситуация в зоне ответственности ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной.

«За прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Калиновка, Калиново и памятника «Князю Игорю». При обстрелах ВСУ применяли 82-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики выпущено 22 мины и гранаты», — сказал Марочко.

Он рассказал, что украинская сторона усиливает разведку на линии столкновения, используя присутствие ОБСЕ.

«Украинское командование усиливает работу разведгрупп по всей линии боевого соприкосновения. Нашей разведкой выявлен новый контрольно-наблюдательный пункт 24-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоалександровка. Также установлено, что в ходе работы первого заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга в районе Станицы Луганской ВСУ планируют проведение разведки у линии боевого соприкосновения войск», — добавил Марочко.

По его словам, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала применение киевскими силовиками установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и крупнокалиберных орудий, нахождение которых в районе линии соприкосновения запрещено Минскими соглашениями.

«Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать неотведенное вооружение и технику ВСУ, из которого ведутся обстрелы территории Луганской Народной Республики. Так, в отчете работы миссии ОБСЕ за 17 июля сообщается, что находясь в населенном пункте Попасная, наблюдатели зафиксировали исходящий огонь из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, а в Северодонецке слышали два залпа по 10 ракет в каждом из 122-мм реактивной системы залпового огня БМ 21 «Град»… Но это не означает, что ВСУ все дозволено. В случае грубых нарушений со стороны Украины НМ ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить территорию», — подчеркнул Марочко.

При этом 18 июля первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Хуг ознакомился с работой обновленного пункта пропуска ЛНР в районе Станицы Луганской. В частности Хуг осмотрел новый навес с лавочками, пообщался с дежурной бригадой «скорой помощи».

В свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что 17 июля в Донбассе ни один украинский военный не погиб, двое — получили ранения и травмы в результате обстрела позиций ВСУ в Авдеевке (Донецкое направление). Он сообщил, что на участке фронта Авдеевка-Пески войска ДНР выпустили по украинским войскам около 50 мин. Самый мощный обстрел был в Авдеевке, он длился четыре часа. Огонь со стороны ДНР велся сразу с трех направлений. Всего на Донецком направлении противник совершил пять обстрелов, три из которых — с применением тяжелого оружия.

Лысенко отметил, что на Луганском направлении украинские военные зафиксировали шесть случаев нарушения режима тишины со стороны ЛНР. Тут боевые действия начались после 14 часов, продолжительность обстрелов колебалась от 10 до 50 минут. ВС ЛНР применяли легкое оружие.

«Противник нарушал режим тишины в Станице Луганской, Трехизбенке, а также в Попаснянском районе», — уточнил Лысенко.

Он также проинформировал, что на Мариупольском направлении ВС ДНР нарушили режим тишины в Красногоровке, Павлополе и Лебединском.

«Неспокойно было и днем, и ночью. Причем именно днем, между 13 и 17 часами, в Красногоровке состоялось два мощных минометных обстрела, во время которых было выпущено более 80 мин», — рассказал Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября 2016 года подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны до 70 раз срывали процесс разведения войск. 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе.