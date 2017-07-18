Международный арбитраж требует от России €5,4 млн по делу Arctic Sunrise

Амстердам, , 19:10 — REGNUM Международный арбитражный суд, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге (Нидерланды) обязал Российскую Федерацию выплатить компенсацию в размере почти 5,4 млн евро за инцидент с задержанием и арестов судна Greenpeace Arctic Sunrise в 2013 году. Соответствующая информация была распространена сегодня, 18 июля, пресс-службой суда.

Арбитраж постановил, что Россия должна выплатить Нидерландам 1,7 млн евро в качестве компенсации ущерба, причинённого Arctic Sunrise, а также более 3 млн евро в качестве компенсации материального и нематериального ущерба, причиненного 30 членам экипажа судна.

Кроме того, с России требуют выплатить 625 тыс. евро Нидерландам на арбитражные издержки и 13,5 тыс. евро в качестве компенсации расходов, понесенных Нидерландами в связи с выпуском банковской гарантии в пользу Российской Федерации в соответствии с приказом Международного трибунала по морскому праву об обеспечительных мерах.

Отмечается, что решение арбитража было принято «единогласно». Кроме того, на суммы, которые полагаются Нидерландам, будут начислены проценты.

Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс выразил надежду, что Россия «выполнит свои обязательства» и выплатит компенсацию.

По убеждению Кундерса, решение арбитража является «юридически обязывающим».

«Россия должна уважать вердикт. Поэтому мы надеемся, что страна выполнит свои обязательства», — сказал глава МИД Нидерландов.

Напомним, инцидент с судном Arctic Sunrise произошел 18 сентября 2013 года. Судно Greenpeace подошло к российской морской платформе «Приразломная», находившиеся на борту активисты попытались высадиться на платформу и захватить её, но их действия были пресечены пограничниками.

Судно было отбуксировано в Мурманск, а 30 человек, находившиеся на борту, среди которых четверо — граждане России, были арестованы.

В конце ноября 2013 года участники акции были освобождены под залог, а затем амнистированы по случаю 20-летия Конституции.

Арест с Arctic Sunrise был снят 6 июня 2014 года. В августе 2014 года корабль вернулся в Нидерланды.

В 2015 году в Нидерландах устроили судебный фарс, в котором обвинили Россию в якобы нарушении своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву.

В частности, России ставится в вину, что её должностные лица произвели высадку на борт, исследование, досмотр, арест, задержание и захват Arctic Sunrise, судна под голландским флагом, без предварительного согласия Нидерландов. Также ставится в вину арест, задержание и инициирование судебного разбирательства против 30 лиц, находившихся на борту судна.

Российская Федерация отказалась от участия в этом шутовском арбитраже и не прислала своих представителей.