Госплан. Подводные камни еще не работающего закона

Москва, , 04:57 — REGNUM Майские указы президента России от 2012 года содержат много пунктов, но особо примечательны сейчас целевые показатели на следующий. 2018 год, когда состоятся президентские выборы. Насколько эти показатели будут достигнуты, определит ориентиры, о которых станут говорить кандидаты на главный пост страны в своих предвыборных речах. Показатели, которых должно добиться правительство России к следующему году, обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Средняя зарплата врачей, преподавателей вузов, научных сотрудников, имеющих высшее образование работников медорганизаций должна вырасти до 200% от средней зарплаты по региону. А зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения, соцработников, младшего и среднего медперсонала, работников учреждений культуры — достичь средней по региону. РФ должна оказаться на 20 позиции в рейтинг Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (в 2011 г. это место было 120). По здравоохранению целевые показатели также впечатляют — ожидаемая продолжительность жизни 74 года, доведение объема производства жизненно важных лекарств до 90%. Есть и другие показатели.

Причем содержание предвыборных обещаний кандидатов на любых выборах — от президентских до муниципальных и региональных — структурно изменится, потому что в дело включится Госплан. Госплан, а именно стратегия социально-экономического развития РФ, должна быть разработана до 1 января 2018 года. Аналогичную стратегию должен разработать для себя каждый субъект РФ. С Госпланом должны будут сверять свои предвыборные обещания кандидаты на выборах, — поддерживая его или соперничая с ним. Характерно, что, если майские указы президента выполняются не более чем наполовину, то, согласно ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», состояние экономики и социальной сферы теперь и впервые должно быть предсказано на 6 лет вперед.

В чем подводные камни этой инициативы и какие трудности возникают уже сейчас, когда закон еще не заработал, читайте здесь: 2018+: выборы президента России и исполнение обязательств власти

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