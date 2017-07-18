США расширили санкции против Ирана

Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Власти США расширили санкции против Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Сообщается, что в черный список были внесены 18 организаций и физических лиц. Все они подозреваются властями США в связях с ракетной программой Ирана.

Министерство иностранных дел Российской Федерации ранее заявило, что власти США пытаются в ложном свете представить иранскую ракетную программу, заявляя, что она якобы не соответствует положениям резолюции Совета Безопасности ООН 2231.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня сенат Конгресса США проголосовал за законопроект, который предусматривает ужесточение санкций в отношении Российской Федерации и Ирана. Белый дом США заявил, что поддерживает этот законопроект.

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