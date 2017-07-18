«Эквадор может развалить ОПЕК, нарушив дисциплину»

Мадрид, , 18:08 — REGNUM «В течение многих лет Эквадор демонстрировал свою дисциплинированность, строго выполняя решения, принятые на сессиях организации стран-экспортеров нефти. Теперь же он публично выразил свое пренебрежение к остальным, и навлек на себя, прежде всего, гнев Саудовской Аравии, — пишет испанский информационно-аналитический портал El Economista. — Министр нефтяной промышленности Эквадора Карлос Перес в понедельник [17 июля] в интервью телевизионному каналу Teleamazonas сообщил, что «нет возможности уменьшить добычу до требуемых ОПЕК 522 тысяч баррелей в день».

Сокращение, по планам организации, должно было составить 26 000 баррелей ежедневно. По мнению министра, «объем добычи Эквадора существенно не влияет на показатели ОПЕК, а вот бюджету страны сейчас нужны деньги, которые приносит нефть».

В самом деле, отмечают эксперты, объем, на который должен «поджаться» Эквадор, добывается в мире за 25 секунд, но в данном случае важен психологический эффект отказа Кито — неповиновение решению организации, которое моментально рисует в воображении ее членов картины краха сделки и обрушения нефтяных цен.

«Эквадор — не единственный член ОПЕК, испытывающий проблемы с деньгами, — напоминают специалисты. — Его пример может спровоцировать Алжир, например, занять такую же позицию, а Ливию и Нигерию — не возвращаться к выполнению обязательств, от чего их на некоторое время освобождали для поправки финансового «здоровья». И такое развитие ситуации может поставить под угрозу существованию ОПЕК вообще или развяжет руки саудитам, позволив им уронить цену барреля до 30 долларов и посмотреть, кто будет смеяться последним».

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