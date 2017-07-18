В «ЕР» предлагают проводить проверки бизнеса с участием третьей стороны

Москва, , 17:45 — REGNUM Комментируя поручение премьер-министра Дмитрия Медведева Минэкономразвитию РФ опроработке вопроса об организации и проведения проверок бизнеса не чаще одного раза в три года, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, руководитель мониторинговой группы Предпринимательской платформы по внедрению ККТ Дмитрий Сазонов сообщил о предложении Предпринимательской платформы о проведении проверок бизнеса с участием представителей ведущих бизнес-объединений.

«Мы предлагаем, чтобы в качестве третейского судьи в этой комплексной проверке участвовали представители ведущих бизнес объединений. Они бы стали такой «адвокатурой» для предпринимателей, стороной, которая сама сталкивается с этими проверками и понимает, о чем речь», — заявил Дмитрий Сазонов.

Он пояснил, что часто микро‑ и малые предприятия из-за небольшого штата сотрудников не имеют необходимой компетенции и достаточного финансирования на профессиональных адвокатов и юристов.

«Поэтому в рамках этих проверок было бы здорово, чтобы принимали участие, скажем, представители «Опоры России» — организации, которая представляет интересы малого и среднего предпринимательства», — отметил руководитель мониторинговой группы Предпринимательской платформы.

Дмитрий Сазонов также рассказал, что Предпринимательская платформа уже направляла в адрес главы Правительства РФ предложение о том, чтобы комплексные проверки проходили по требованиям, которые каждый надзорный орган определит в виде контрольных листов — чек-листов.

«В них должны быть описаны в понятном виде порядка 10−15 требований под каждый вид деятельности. Здесь надо брать основные виды деятельности, по которым у нас наибольшее количество предпринимателей малого и среднего бизнеса. Эти требования нужно определить исходя из риск-ориентированного подхода, определить какие товары и услуги являются ключевыми для здоровья и безопасности людей», — отметил Дмитрий Сазонов.

Напомним, во вторник, 18 июля, премьер-министр Правительства РФ поручил Министерству экономического развития РФ проработать вопрос организации и проведения проверок бизнеса не чаще одного раза в три года.

В Предвыборной программе «Единой России» закреплен приоритет свободного развития предпринимательства. Одной из важных мер, по мнению партии, является совершенствование контрольно-надзорной деятельности. В частности, в Программе партии прописана необходимость разработать и внедрить новую систему государственного регулирования предпринимательской деятельности, основанную на риск-ориентированном подходе. Так, необходимо значительно снизить интенсивность контроля для значительной части предпринимателей, перевести проверки из выездных в документарные, сократить продолжительность проверок и возможные штрафы за нарушения, не несущие реальной опасности. Еще одна мера — требование о проведении комплексной проверки раз в три года, а не проверки каждым надзорным органом также один раз в три года.

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