Главой Ногайского района Дагестана стал Мухтарбий Аджеков

Махачкала, , 17:42 — REGNUM Собрание депутатов Ногайского района сегодня, 18 июля, утвердило Мухтарбия Аджекова исполняющим обязанности главы района. Тем самым завершилось противостояние за кресло главы района, которое началось 4 июля после того, как местные депутаты отказались принять кандидатуру поддерживаемого республиканской властью Баймагомеда Ярлыкапова.

Кандидатура Аджекова устраивает как собрание депутатов, так и региональное руководство.

«Он является своеобразной компромиссной фигурой. Можно сказать, что на этом конфликт исчерпан», — заявил ИА REGNUM один из депутатов районного собрания, не пожелавший назвать свою фамилию.

По его словам, выступая перед депутатами и сотрудниками администрации района, Аджеков обещал работать над преодолением политического кризиса в районе.

Ранее, после того как предыдущий глава района Казмагомед Янбулатов сложил полномочия главы, в районе началось противостояние местных депутатов, которые поддерживали председателя собрания депутатов Руслана Насирова и исполняющего обязанности главы района Баймагомеда Ярлыкапова.

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Депутаты отменили решение о назначении Ярлыкапова исполняющим обязанности главы района и избрали на эту должность Насырова. Несмотря на это, 6 июля Ярлыкапов зашел в здание администрации в сопровождении силовиков и занял кресло главы. Как сообщил источник в администрации района, Ярлыкапов и Насиров уже не претендуют на должность главы района.

Про нового руководителя района Мухтарбия Аджекова известно, что он бизнесмен, меценат. Он руководил сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Агросоюз». В Ногайском районе новый назначенец создал современный цех по переработке шкур, а также по убою скота.

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