В 1938 году Россия и Япония едва не начали войну. Почему этого не случилось

Москва, , 04:28 — REGNUM В 1938 году Россия и Япония едва не начали войну. Это сообщается в статье, опубликованная в журнале The National Interest, и рассказывающая о столкновении армий этих двух стран летом 1938 года. Статью, отличающуюся от агиток японских правонационалистических пропагандистов, в которых Япония традиционно предстает невинной жертвой, а СССР агрессором, чей руководитель этой войной надумал отвлечь внимание от массовых репрессий, приводит со своим комментарием доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Как признает автор статьи Майкл Пек, хасанские события стали закономерным продолжением агрессивной политики Японии (именно Японии), которая имела план войны с СССР. По словам Пека, бои на озере Хасан (или, как их называют японцы, инцидент у высоты Чжангуфэн), произошедшие в июле 1938 года, стали первым серьезным столкновением двух армий. Тогда японцы атаковали войска СССР, однако после констрнаступления, которое обошлось нападавшим более чем в 4000 убитых, они отступили.

Сперва казалось, что преимущество на стороне японцев. Почти 100 уничтоженных советских танков из 350, успешная штыковая атака убедили и самих японцев, что своей решимостью и готовностью побеждать любой ценой они победят машины и выиграют битву. Однако, как пишет Пек, именно поражение Японии сначала у озера Хасан, а затем — еще более сокрушительное — в битве при Халкин-Голе, «удерживали верховное командование Японии от вероломного нападения на СССР в 1941—1942 годах».

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