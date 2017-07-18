Вторник, 18 Июля 2017 года
18:19:17 МСК

Самолёт МЧС РФ доставил в Йемен гуманитарную помощь и забрал граждан России

Политика

Доставлено 20 тонн гумпомощи

Москва, 18 июля 2017, 17:16 — REGNUM  Самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Йемен груз гуманитарной помощи и забрал на обратном пути более 60 российских граждан и граждан стран СНГ. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба МЧС.

«Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из Саны. На его борту 62 россиянина и граждан стран СНГ, которые решили этим бортом покинуть зону вооружённого конфликта», — сказано в сообщении ведомства.

Также подчёркивается, что самолёту предстоит сделать несколько дозаправок на пути в Москву. Ожидается, что борт МЧС приземлится в российской столице 19 июля.

Напомним, ранее стало известно, что МЧС России направило около 20 тонн гуманитарной помощи для граждан Йемена, пострадавших в ходе вооружённого конфликта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене