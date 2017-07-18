МИД РФ: Москва не оставит без ответа польский закон о советских памятниках

Москва, , 17:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации считает возмутительной провокацией подписание президентом Польши поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые позволяют польским властям снести более 500 памятников советской эпохи. Соответствующее заявление распространено сегодня, 18 июля пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

«Помимо международно-правового, данный вопрос имеет важнейшее морально-нравственное измерение. Памятники благодарности Красной армии и советским воинам-освободителям напоминают, что, благодаря победе над фашизмом, решающий вклад в которую внёс Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан, а остался жить на своей земле», — сказано в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, что за освобождение Польши СССР «заплатил величайшую цену».

«Только в боях с врагом на территории этой страны погибли и захоронены свыше 600 тыс. советских солдат и офицеров, сотни тысяч советских военнопленных, содержавшихся в гитлеровских концлагерях, также покоятся в польской земле», — напоминает МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что польские власти отдают себе отчёт и хорошо понимают, насколько тяжёлое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР, «сыновья и дочери которых сражались против общего врага за жизнь и свободу народов Европы, в том числе поляков».

"Тем не менее в Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию. Разумеется, она не останется без последствий», — заключили в МИД РФ.