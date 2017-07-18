В ЛНР обновлен пункт пропуска в районе Станицы Луганской

Луганск, , 16:49 — REGNUM Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг сегодня, 18 июля, ознакомился с работой обновленного пункта пропуска ЛНР в районе Станицы Луганской.

Первый замглавы СММ осмотрел новый навес с лавочками, где от жары и непогоды могут укрыться до тысячи человек. Он также пообщался с дежурящей здесь бригадой скорой помощи, расспросил жителей об изменениях в работе КПП после увеличения его пропускной способности при проверке документов.

«Сейчас хорошо, раньше по пять часов стояли, а сейчас за полчаса здесь (в ЛНР) прошел и за час оттуда (с КПП Украины) сюда, так что все нормально», — рассказал представителям ОБСЕ житель Луганска Евгений.

«Глядя на вас, можем сделать предположение, что у вас хорошее настроение и вы чувствуете себя счастливым», — шутливо ответил Хуг жителю.

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После непродолжительного осмотра пункта пропуска ЛНР делегация ОБСЕ во главе с первым замглавы СММ проследовала на подконтрольную Киеву территорию.

Напомним, что в зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который был частично подорван киевскими силовиками почти два года назад, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно.

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