В РФ вводится новое основание для аннулирования гражданства РФ

Москва, , 00:15 — REGNUM Сегодня, 19 июля, Госдума обсудит в третьем чтении законопроект, предполагающий дополнительное основание для лишения гражданства РФ, сообщает ИА REGNUM.

Устанавливается, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя Российской Федерации, и лицо нарушило обязанность соблюдать российское законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений. Основанием для отмены решения о предоставлении гражданства Российской Федерации станет вступивший в силу приговор суда за такие преступления.

Предполагается, что ответственность последует не только за совершение преступления, но и за приготовление к преступлению или покушение на преступление.

Речь идет о следующих деяниях: совершение террористического акта, международного террористического акта; содействие террористической деятельности или публичные призывы в СМИ, в интернете к ее осуществлению; организация и участие в террористическом сообществе, террористической организации; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; захват заложников; угон воздушного, водного судна или поезда, сопряженные с террористической деятельностью; организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; диверсия; организация деятельности экстремистской организации, сообщества; финансирование экстремистской деятельности.

Также сюда относятся следующие преступные деяния, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности: посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват или удержание власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Ответственность за такие преступления не будет распространяться на детей и супругов преступника, если они не являлись соучастниками преступления.

Госдума также обсудит поправку, предполагающую принесение присяги для желающих вступить в гражданство РФ. Присяга вводится с понимаем того, что оформляя документы на гражданство, человек подписывается под обещанием соблюдать российское законодательство — встав на путь экстремизма, он нарушает это обещание, и это является также основанием для аннулирования гражданства РФ.