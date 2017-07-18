На пост белгородского губернатора официально выдвинут третий кандидат

Белгород, , 16:17 — REGNUM Белгородское региональное отделение «Партии ветеранов России» кандидатом на должность губернатора Белгородской области выдвинуло Эдуарда Чаусова, генерального директора ООО «СМУ-55». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного избиркома, 17 июля кандидат представил документы о выдвижении.

Документы приняты рабочей группой. Заседание избиркома, на котором зарегистрируют финансового представителя Чаусова и разрешает ему завести избирательный счет, пройдет 19 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Чаусов стал третьим кандидатом, подавшим в избирком документы о выдвижении. Это уже сделали депутат Белгородской областной думы Станислав Панов, который стал кандидатом от КПРФ, и помощник депутата Госдумы Константин Климашевский, который на выборах будет представлять ЛДПР.

Также о намерении участвовать в губернаторских выборах уже заявили действующий глава региона Евгений Савченко («Единая Россия»), заместитель председателя комитета белгородской облдумы по образованию, молодежной политике и СМИ, директор ЗАО «Аспект Центр» Юрий Осетров («Справедливая Россия») и член регионального отделения партии «Гражданская платформа» Андрей Маликов.

Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 31 июля. Для регистрации им нужно будет собрать подписи поддержавших их депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав образований в поддержку выдвижения кандидата (5% от общего числа указанных депутатов), а также вместе с документами подать сведения о трех кандидатах в Совет Федерации.

После того, как кандидат представит необходимые документы, избирком в течение 10 дней принимает решение о регистрации или об отказе.

Выборы губернатора Белгородской области пройдут 10 сентября 2017 года, в единый день голосования. Сейчас регионом руководит Евгений Савченко, который идет уже на седьмой губернаторский срок. Он не покидал свой пост с 1993 года. О намерении баллотироваться он заявил еще в феврале, а позже получил одобрение президента Владимира Путина.

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