Проект «Малороссия»: реакция украинских политиков

Киев, , 16:37 — REGNUM Сегодня, 18 июля, в Донецке глава ДНР Александр Захарченко сообщил о создании на базе 19 областей Украины нового государственного образования — Малороссия. По этому поводу ИА REGNUM приводит подборку последних заявлений украинской стороны и экспертов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов считает, что создание Малороссии является аргументом в пользу принятия в Украине закона о деоккупации Донбасса. Об этом 18 июля информирует пресс-служба СНБОУ.

Он заявил, «что идея создания Малороссии является еще одним доказательством агрессивных планов президента Российской Федерации Владимира Путина и его нежелания урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем».

Секретарь призвал парламент принять закон Украины «Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей» и освобождения «оккупированных территорий».

При этом президент Украины Петр Порошенко напомнил, что глава ДНР Захарченко не является политической фигурой.

«Захарченко — не политическая фигура, а марионетка, которая транслирует кремлевские заявления», — отметил Порошенко, слова которого привел сотрудник пресс-службы АП Ярема Дух.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что заявления лидеров ДНР о создании Малороссии являются попыткой разыграть абхазский сценарий в Донбассе. Об этом Климкин написал в своем Twitter.

«Как раз, когда делегация Украины в Грузии, Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе. Мы с партнерами не дадим этого сделать», — написал Климкин.

Примечательно, что инициативу главы ДНР прокомментировала пресс-служба правительства Германии. В частности, немецкое правительство назвало совершенно неприемлемой идею по созданию Малороссии.

«Немецкое правительство осуждает этот шаг как совершенно неприемлемый. Господин Захарченко не имеет легитимности, чтобы говорить за эту часть Украины», — говорится в заявлении.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины ВикторМуженко выразил уверенность, что «Украина восстановит территориальную целостность».

«Украинский народ похоронил «новороссию», похоронит и «малороссию». Больные фантазии российских марионеток всегда исчезают как призрак. Территориальный суверенитет Украины будет восстановлено. Безусловно!» — написал Муженко на своей странице в Facebook.

В то же время представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук пообещал вынести на обсуждение в Минске проект создания Малороссии.

«Заявление Захарченко в принципе блокирует на завтра вообще переговорный процесс. Потому что завтра, какой бы ни была повестка дня, та, что ОБСЕ предложит, или если мы ее можем отредактировать, то мы начнем обсуждение с этого заявления Захарченко. Потому что если происходит такое заявление, это означает, что не о чем дальше говорить. Мы увидим, отреагирует ли Россия на это заявление. Думаю, что нет», — заявил Марчук в эфире «112 Украина».

По его словам, «Кремль был вынужден воскресить проект Малороссии после громких политико-дипломатических неудач руководства РФ в Париже и Брюсселе».

"Это скоординировано, после всех неудач России и с Европой, и с США, того, что они планировали, и с Францией, в Брюсселе. Видно по всему, это мое личное мнение, я ожидаю сейчас в связи с такими обстоятельствами каких-то ходов российской стороны как раз по блокированию вообще минского переговорного процесса, но они будут делать это так, будто здесь не виноваты. Не Россия же заявила, а Захарченко», — добавил Марчук.

Народный депутат, член фракции «Народный фронт», советник главы МВД Украины Антон Геращенко связывает создание проекта Малороссия с президентскими выборами в РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года.

«Гиркин (экс-министр обороны ДНР) и другие ультраправые русские маргинальные деятели публично и агрессивно критикуют Путина за то, что он не завершил полный разгром украинской хунты и не присоединил к России часть оккупированного Донбасса на правах ещё одного субъекта федерации, как Крым. Предвидя это, политтехнологи Кремля разработали план по ребрендингу проекта «Ново-Малороссии». Никакой другой подоплеки в этом бессмысленном заявлении, кроме начала очередной пиар-компании по одурманиванию сознания несчастных россиян перед президентскими выборами, нет», — написал на своей странице в Facebook Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля пресс-служба Совмина ДНР отметила, что в Донецке представители ЛНР, ДНР и 19 областей Украины подписали политическую декларацию и конституционный акт о создании внеблокового, федеративного государства Малороссия. По словам главы ДНР, новообразование войдет в Союзное государство РФ и Белоруссии. Примечательно, что ДНР отказалась включить в состав Малороссии Житомирскую, Винницкую, Закарпатскую, Хмельницкую и Черновицкую области Украины.