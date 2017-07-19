Госдума и Кнессет Израиля осудят снос памятников Красной армии в Польше

Москва, , 10:13 — REGNUM Вопрос о совместном заявлении Госдумы РФ и Кнессета Израиля об осуждении сноса памятников воинам Красной армии в Европе включила в повестку заседания нижняя палата парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, с таким предложением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Предполагается, что Госдума и Кнессет примут заявление синхронно.

«Президиум Кнессета Израиля принял к срочному обсуждению обращение. По регламенту Кнессета срочное обсуждение это исключительная процедура, которая принимается крайне редко», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Решение о совместном заявлении парламентов было принято по итогам встречи спикера российской Госдумы Вячеслава Володина и председателя израильского Кнессета Юлия Эдельштейна.

17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма. «Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать», — сказано в законе.

22 июня Сейм Польши принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма и тоталитаризма, облегчающие снос памятников воинам Красной армии, погибшим в боях по освобождению Польши от немецко-фашистских захватчиков. Решение о соответствии конкретного мемориала параметрам, позволяющим его снос, должен принимать Институт национальной памяти Польши, являющийся главным инициатором уничтожения всех советских мемориалов в стране.

В Госдуме были возмущены таким решением, предлагалось разорвать дипломатические связи, отозвать посла РФ, «польского — прогнать, всякую торговлю с Польшей закрыть»,

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