Мусорные полигоны Ленобласти вынудят работать на условиях Дрозденко

Гатчина, Ленинградская область, , 16:17 — REGNUM Продлевать лицензии действующим мусорным полигонам Ленинградской области будут только в случае перехода этих предприятий на современные технологии переработки, сортировки и упрессовки отходов. Об этом сегодня, 18 июля, в ходе посещения полигона ТБО «Новый Свет-Эко» в Гатчинском районе заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что ради внедрения технологий «зеленой» энергии посредством переработки мусора власти Ленинградской области первыми в России пошли на то, чтобы потратить на это деньги областного бюджета.

«Зеленая» энергия — в тренде

На полигоне «Новый Свет-Эко» под Гатчиной, который посетил губернатор Ленобласти, шведские инвесторы построили станцию дегазации — единственную в России, которая производит «зеленую» энергию.

«Пренебрегать «зеленой» энергией нельзя. Мы же не какие-то неандертальцы! Мы должны быть в мировом тренде. Сейчас, в отличие от наших европейских коллег, «зеленая» энергия нам пока не выгодна, потому что есть другие источники. Но нужно думать о будущем, поэтому мы согласны компенсировать разницу в тарифе. Платим за электроэнергию, которую вырабатывает станция, 7 рублей 40 копеек. При том, что средняя цена на рынке — 3,64 рубля», — сообщил Александр Дрозденко в ходе визита на полигон.

Он подчеркнул, что власти «готовы и на других полигонах брать на себя определённые издержки из бюджета, чтобы внедрять станции по производству «зеленой» энергии».

Полигон договорился с властями

Глава региона напомнил, что он сам ранее высказывался критически о полигоне «Новый Свет-Эко», в частности, в отношении увеличения его высотности. Тем не менее, Дрозденко признал, что это и «не самый плохой полигон Ленинградской области», поскольку здесь используются современные технологии учёта вывоза мусора, современные электронные системы учёта опасного мусора (например, стоят датчики на радиацию). Однако в целом это всё равно технологии прошлого века.

«Мы вели переговоры с руководством полигона о том, что власти Ленинградской области готовы пойти на то, чтобы продлить лицензию полигону, но при одном условии — здесь должен появиться современный технопарк по переработке, сортировке и упрессовке мусора. Как минимум, должны несколько фракций мусора отделяться — металл, стекло, пластик, бумага — всё остальное должно утрамбовываться и уменьшаться по объему минимум в 20 раз», — заявил Александр Дрозденко.

Также, по его словам, в ходе переговоров с руководством «Новый Свет-Эко» речь шла о необходимости захоранивать пласты не на этом полигоне, поскольку он расположен достаточно близко к населенным пунктам Гатчинского района и к Санкт-Петербургу.

«Прорабатываем логистику, чтобы пласты захоранивались в более дальних районах Ленинградской области, на землях, которые являются нарушенными — бывших крупных предприятий, карьеров, которые требуют рекультивации», — пояснил Дрозденко.

Переход на новые технологии — или лишение лицензии

Глава региона подчеркнул, что такой подход будет распространяться не только на полигон «Новый Свет-Эко». По инициативе губернатора, выдача лицензий для открытия новых мусорных полигонов в Ленинградской области с 1 января 2019 года будет производиться только при условии наличия оборудования для сортировки и прессования отходов.

«На уровне правительства Ленинградской области мы предлагаем всем существующим полигонам прислушаться к нам и перейти на современные технологии переработки мусора. Те полигоны, которые до конца года нам представят конкретный план перехода на новые технологии и гарантированно на эти технологии перейдут, получат возможность продлить свою жизнь, продлить лицензию на работу», — пообещал Александр Дрозденко.

Однако не все оказались к этому готовы. Уже два полигона, по его словам, заявили, что не имеют средств на внедрение новых технологий. Им лицензии не продлят.

Губернатор также добавил, что областные власти рассматривают восемь пятен для строительства еще как минимум двух полигонов вокруг Санкт-Петербурга — полигонов «Юг» и «Север».

Глава региона в очередной раз подчеркнул, что в Ленобласти не будут строиться мусоросжигательные заводы.

«Мы посчитали, что при современных технологиях нужно будет захоранивать всего 25% остатков отходов. И то они будут упакованы в специальную упаковку с возможностью извлекать из них газ метан для выработки «зеленой» энергии. Такой полигон, как «Новый Свет-Эко», мог бы работать ещё лет 200 при применении современных технологий», — подытожил Александр Дрозденко.

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Напомним, полигон «Новый Свет-Эко» принят в эксплуатацию в 2001 году. Общая площадь — 43 га. Полигон принимает отходы Гатчинского района Леноблатси и обслуживает южную часть Санкт-Петербурга, население которой превышает 2 млн человек. У предприятия имеется действующая лицензия на размещение отходов III—IV классов опасности.

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Ранее у экологических организаций возникали вопросы о деятельности полигона ТБО ООО «Новый Свет-ЭКО». В связи с этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ужесточить требования к деятельности полигонов ТБО.

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