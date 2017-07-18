«Мы допустили грубую ошибку»: скандал с зарплатами красноярских депутатов

Красноярск, , 15:54 — REGNUM Красноярцы ждут с нетерпением заседания сессии краевого парламента, которое состоится уже 19 июля. Ведь именно на этом заседании может быть отменён скандальный закон, согласно которому в два раза должны были вырасти зарплаты ряда красноярских чиновников и депутатов.

А сегодня, 18 июля, сложившуюся ситуацию прокомментировал спикер краевого парламента Александр Усс. К слову, за 2016 год он заработал почти 24,5 млн рублей.

«Прежде всего, хотел бы сказать следующее: утверждение о том, что депутаты повысили себе заработную плату, во многих отношениях является очевидным искажением реальной ситуации. Во-первых, речь идёт не только о депутатах, но и обо всех категориях лиц, замещающих государственные гражданские должности, куда относятся и аудиторы Счётной палаты, и уполномоченные, и члены правительства. В числе этих категорий депутатов, скажем так, меньшинство (количество не уточняется — прим. ИА REGNUM )», — сказал Усс.

По его словам, этот закон «на самом деле не повышает заработную плату, а открывает возможность это сделать для того, чтобы приблизить уровень оплаты труда этой категории людей к среднесибирскому показателю»: «Именно открывает возможность — с учетом перспектив краевого бюджета».

Он отметил, что на сессии, когда принимался этот закон, также утверждалась корректировка краевого бюджета, и «она была достаточно солидная, составляла порядка 2 миллиардов рублей и в основном была посвящена как раз повышению зарплаты разных категорий бюджетников».

«Там нет ни одного рубля на заработную плату лицам, замещающим государственные должности, поэтому никакого реального повышения ни сейчас, ни в обозримом будущем (имею в виду, во всяком случае, этот год) не было, нет и не будет», — подчеркнул спикер.

«Тем не менее хочу сказать, что мы допустили грубую ошибку: учитывая, что закон не предполагал автоматического ввода его в действие, отнеслись к нему как к техническому и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях и так далее. В итоге мы имеем серьезный отрицательный резонанс», — говорит Александр Усс.

По его мнению, Законодательное собрание, «да и вся власть в целом, а это было общее согласованное решение, обязана реагировать на такого рода вещи»: «Это вполне нормально и естественно, а объяснять что-то задним числом — это даже как-то несерьезно». И, по его словам, именно поэтому было принято решение созвать сессию 19 июля и «просто отменить этот закон, чтобы не было никаких двусмысленностей».

Усс подчеркнул, что сделать это (отменить — прим. ИА REGNUM ) будет легко, так как закон на сегодняшний день не работает.

«Осенью надо вернуться к этому вопросу, а он назрел и для муниципальных служащих, и для глав, чтобы обсудить его и принять решение на основе консенсуса, общественного согласия», — считает председатель Законодательного собрания Красноярского края.

Он заявил, что «этот урок должен научить нас простой вещи: определять уровень заработной платы власть сама себе не может»: «Потому что, каким бы он ни оказался, всегда будут говорить, что это много или мало, в какой степени это соответствует уровню заработной платы в соседних регионах, в Государственной думе, в детском саду, больнице и так далее».

Усс выразил мнение, что к определению этого уровня необходимо подключить общественные структуры, чтобы выработать какие-то критерии и, может быть, «провести соответствующие опросы».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года красноярцев повергло в шок известие о том, что 8 июня депутаты краевого парламента единогласно проголосовали за закон, согласно которому в два раза вырастет зарплата краевых руководителей. Уточнялось, что документ уже подписал губернатор края Виктор Толоконский.

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12 июля в региональном парламенте сделали заявление, что «никаких изменений в оплате труда не произошло». Информацию о двукратном росте зарплат в пресс-службе Заксобрания назвали «искажённой». Между тем в прокуратуре края сообщили о проверке законности принятия депутатами этого решения.

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Новость о повышении и без того роскошных зарплат чиновников и депутатов (в среднем 100−120 тысяч рублей в месяц) вызвала в регионе большой общественный резонанс. Масло в огонь подлило заявление красноярского отделения ЛДПР о том, что этот закон «представители партии власти провели обманным путём».

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