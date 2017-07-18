Ройзман отказался участвовать в выборах губернатора и призвал к бойкоту

Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ройзман отметил, что прекращает избирательную кампанию. Также он призвал своих сторонников не участвовать в выборах.

Отметим, одной из причин таких заявлений стало то. что ему не удалось преодолеть муниципальный фильтр. «Подписи депутатов были «выбраны» в самом начале кампании, и когда в нее вступил Ройзман, свободных 126 подписей муниципальных депутатов просто не оставалось. Претензии ЦИК и областного избиркома к процедуре выдвижения от «Яблока» председатель Федерального политического комитета партии Григорий Явлинский назвал «пустыми разговорами», — заявили в пресс-службе партии «Яблоко».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦИК заявил о том, что федеральное бюро «Яблока» неправомерно выдвинуло Ройзмана. Это должно было сделать региональное отделение партии. Но напомним, что областная конференция по выдвижению кандидата была сорвана.

Напомним, всего на выборы губернатора были выдвинуты 11 человек. Выборы назначены на 10 сентября.

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