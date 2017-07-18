МИД Литвы призвал жителей благодарить США

Вильнюс, , 15:49 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 18 июня, призвало жителей и гостей Вильнюса принять участие в акции «Вместе скажем «спасибо» США!», которая пройдет на площади Вашингтона 20 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие организует МИД Литвы и посольство США в Вильнюсе, а принять участие в нём намерен и глава министерства Линас Линкявичюс. Оно приурочено к годовщине декларации Самнера Уэллеса, в которой США «не признали оккупацию стран Прибалтики».

«Празднование годовщины исторической декларации Самнера Уэллеса на площади Вашингтона уже стало красивой традицией — каждый год мы организуем праздник свободы, во время которого мы чтим историческую память и благодарим наших союзников за надежду независимой Литвы, которая лелеялась десятилетиями и получила поддержку. Сегодня мы гордимся своей свободой и с радостью говорим «спасибо» тем, кто нас всегда поддерживал», — сказал министр иностранных дел Литвы Линкявичюс, который в советское время работал секретарём районного комитета ЛКСМ Литовской ССР в Каунасе, и заведующим отделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР.

Сквер, находящийся между Белым мостом и площадью Лукишкес в Вильнюсе, был назван площадью Вашингтона в 1996 году по случаю визита действовавшего тогда государственного секретаря США Мадлен Олбрайт в Литву.