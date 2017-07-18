«Малороссия — хитрый ход Киева под тёплое подбрюшье России»

Чебоксары, , 15:36 — REGNUM Идея о создании Малороссии — «хитрый шаг» Киева, чтобы «повесить на Россию две области, в которых разрушена промышленность, изношено оборудование», хотя и сохранился «рабочий класс». Чтобы «поддержать население» ДНР и ЛНР, «вкладываться будет только Россия», и этот «экономический удар может оказаться сильнее», чем война. «Ещё один хитрый ход поднырнуть под тёплое подбрюшье России», — высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков, комментируя инициативу о создании Малороссии.

Эксперты не исключают, что идею о создании государства Малороссии могли «подкинуть» из Киева, решив тем самым несколько задач.

«Несмотря на все телодвижения Киева, который делает хорошую мину при плохой игре, руководители этого государства не окончательные идиоты. Они почувствовали, что интерес к украинским делам ослабевает и со стороны Соединённых Штатов, и со стороны европейских государств. Да, дали какую-то безвизовую туристическую поездку, но власть Украины прекрасно понимает, что это будет использовано для того, чтобы на Украине осталось ещё меньше нормальной рабочей силы — все рванут на запад. Ранее 3 млн рванули в Россию. Кто останется на Украине? Порошенко со старушками? А стране нужны квалифицированные кадры, нужна интеллигенция, нужна рабочая сила, а она утекает в сегодняшней экономической ситуации. И на западе это понимают», — полагает депутат.

По мнению парламентария, в этой ситуации «пробуются различные варианты».

«Сейчас брошена эта идея — создать Малороссию и повесить на Россию две области, в которых разрушена промышленность. А кто будет вкладываться, кто поддержит население? Вкладываться будет, естественно, только Россия. Представьте себе, какие нужны деньги! Это она так будет просто называться Малороссия — её же Россия не примет так просто, будут границы. Может быть, этот экономический удар окажется сильнее, чем идущая война», — говорит Игорь Моляков, расценивая это как «ещё один ход поднырнуть под тёплое подбрюшье России».

Депутат отмечает, что этот шаг может принести политическую выгоду Порошенко. С одной стороны, будет прекращена война, перестанут гибнуть люди:

«Местные мещане ему скажут, что ты не только нам лазейку в Европу сочинил, но ещё и миротворец. Поэтому он может и пойти на этот шаг. Там уже Порошенко нужно будет думать, как выстроить отношения с этими государствами. Иначе на Украине будет некому работать — останутся одни хулиганы с флагами Бандеры, безумные бабки, ну и Порошенко со своей командой. Больше никого не останется, все остальные расползутся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко объявил о создании в Донбассе нового государства — Малороссии. В Малороссию объединятся Донецкая и Луганские народные республики. Захарченко представил в Донецке соответствующий конституционный акт.

Вскоре после этого председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Владимир Дегтяренко заявил, что республика не направляла своих представителей в Донецк, где Захарченко заявил о создании Малороссии. «Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — заявил Дегтяренко, уточнив, что вопрос о создании нового государства не поступал на рассмотрение. Он также заявил о «больших сомнениях» в том, что на данный момент создание государства Малороссия целесообразно.