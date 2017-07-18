В Литве сокращается количество госслужащих

Вильнюс, , 15:33 — REGNUM В Литве продолжает сокращаться число госслужащих. По данным Департамента государственной службы, с июля 2016 года их число уменьшилось на 440, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 июля.

1 июля 2016 года в Литве было 30 466 госслужащих,1 июля 2017 года — 30 026. Больше всего сократилось количество карьерных госслужащих. Число госслужащих снизилось в сфере регулирования правительства, Сейма, а вот в самоуправлении выросло — на 73 человека. В это число не были включенц уставные служащие: карьерные, политического (личного) доверия, руководители учреждений.

По мере сокращения числа госслужащих появляется и больше свободных должностей — на данный момент таких 483. Похоже, что учреждения сферы регулирования правительства приостановили прием на освободившиеся должности. На это могло повлиять принятое премьером и канцелярией правительства в рамках подготовки к реформе общественного сектора решение строго ограничить объявление конкурсов — только в случае необходимости.

В последний год в два раза меньше служащих было уволено из-за упразднения должности, но выросло число ситуаций, когда госслужащие уходили с работы по своему желанию или по обоюдному согласию: среди таких госслужащих большинство находится в возрастной категории 31−40 лет. Более 70% госслужащих, ушедших с работы по своему желанию, были младше 40 лет. Правда, на госслужбу также было больше всего принято работников этой возрастной категории.