В Саратовской области уничтожили 13 тонн санкционных фруктов и овощей

Саратов, , 15:32 — REGNUM В Саратовской области за первое полугодие 2017 года было выявлено 23 случая ввоза и реализации без фитосанитарной документации, запрещенной к ввозу на территорию РФ плодоовощной продукции общим весом более 13 тонн. Как сообщили ИА REGNUM в региональном Россельхознадзоре, в основном это были турецкие томаты и томаты, происхождение которых не было установлено, — более 10,3 тонны.

«Были приняты решения по уничтожению яблок из Республики Польша и яблок неизвестного происхождения общей массой 1,8 тонны. Так же выявлялась другая продукция, такая как огурцы, баклажаны, мандарины, апельсины. Такой продукции было выявлено более 1 тонны, — пояснили в ведомстве. — При проведении мероприятий по выявлению запрещенной продукции систематически встречаются владельцы, которые намеренно удаляют маркировочные ярлыки с упаковочной тары, чтобы невозможно было определить её происхождение. Также имелся факт, когда на упаковочной таре, в которой хранились свежие овощи, содержалась маркировка, подтверждающая происхождение подкарантинной продукции из Турции. Данная продукция согласно информации, содержащейся на маркировочных ярлыках, была ввезена на территорию России из Республики Беларусь. При запросе документов, подтверждающих фитосанитарное состояние данной продукции, собственники не смогли их представить».

«Вся такая продукция сотрудниками Управления изымается и уничтожается в соответствии с Указами президента РФ, — отметили в Россельхознадзоре. — Так, 14 июля были проведены контрольно-надзорные мероприятия совместно с Саратовской таможней на оптовом рынке Саратова. В одном из складов выявлена подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу в РФ — черешня свежая общим весом 520 кг. На упаковочной таре отсутствовала маркировка, позволяющая установить происхождение продукции. Фитосанитарные документы владелец не предоставил. В соответствии с действующим законодательством запрещенная продукция была изъята из оборота и уничтожена методом измельчения на производственной площадке рынка».

Специалисты предупреждают: при покупке продукции растительного происхождения у продавцов необходимо требовать соответствующую документацию, подтверждающую фитосанитарное состояние и безопасность такой продукции. В случае, если документы отсутствуют, внешний вид вызывает сомнение в качестве, то необходимо воздержаться от приобретения таких сомнительных фруктов, ягод и овощей.