Мэй: Министрам Великобритании нужно продемонстрировать единство и силу

Лондон, , 15:21 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила своим министрам 18 июля, что им необходимо продемонстрировать «силу и единство» в стране, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступил официальный представитель главы британского правительства.

«Существует необходимость продемонстрировать силу и единство как страны, а они начинаются со стола кабинета министров», — отметил он.

«Она [Тереза Мэй] подчеркнула, что правительство будет принимать более эффективные решения, ели коллеги смогут проводить открытые дискуссии, однако важно, чтобы ведущие в кабинете министров дискуссии оставалась конфиденциальными», — добавил он.

Напомним, в результате потери парламентского большинства Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, ее позиции значительно ослабли. На этом фоне в ее правительстве начались разногласия, которые просочились в СМИ.

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