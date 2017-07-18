В поправках Кабмина о защите прав дольщиков учтены результаты слушаний в ГД

Москва, , 15:17 — REGNUM Создаваемый государственный компенсационный фонд долевого строительства будет находиться под парламентским и партийным контролем. Об этом заявил руководитель рабочей группы Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

«Во-первых, мы договорились, что фонд будет работать в виде публично-правовой компании, у него будет строгая отчетность, ежегодный аудит. Отчеты будут направляться Президенту, в Правительство, в Госдуму, Совфед, Счётную и Общественную палаты РФ. Во-вторых, в состав высшего органа управления фонда войдут представители из каждой палаты парламента. Это основные решения, которые направлены на обеспечение полной прозрачности работы фонда, а значит, и доверия со стороны участников долевого строительства и застройщиков», — подчеркнул Сидякин.

Кроме того, парламентарий отметил, что основная задача фонда на первом этапе — организовать сбор обязательных отчислений (взносов) застройщиков, чтобы обеспечить наполняемость резервов, необходимых для завершения проблемных объектов строительства. «Есть опасения, что собранных средств может быть недостаточно, и тогда снова будут появляться обманутые дольщики. Отменив страхование ответственности, по сути, как бесполезное, компенсационный фонд должен доказать свою эффективность как механизм защиты», — отметил Сидякин.

Надо отметить, что до 1 июля 2018 года уровень взносов будет фиксированным в размере 1,2%. После этого отчисления будут дифференцированными в зависимости от финансовой устойчивости застройщиков.

Поправками Правительства РФ также учтены предложения, поступившие от Рабочей группы Президиума Генсовета Партии по защите прав дольщиков. Речь идет об установлении предельной выплаты возмещения гражданам — участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве не более ста квадратных метров от площади жилого помещения и рыночной стоимости квадратного метра на первичном рынке в конкретном субъекте РФ.

«Мы исходим из того, что государственный фонд должен помогать тем, для кого долевое строительство — это способ улучшить свои жилищные условия, а не вид бизнеса. В противном случае мы будет за счет государства покрывать риски тех, кто покупает инвестиционные квартиры, а это не соответствует принципам рыночной экономики», — добавил парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Правительство РФ подготовило поправки о совершенствовании защиты прав дольщиков. Поправками к законопроекту предусматривается создание публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» путем преобразования фонда, на который возложены функции по управлению компенсационным фондом.

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