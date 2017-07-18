Декларацию о Малороссии подписали в отеле «Донбасс Палас»

Донецк, , 15:16 — REGNUM В Донецке в здании гостиницы «Донбасс Палас» сегодня, 18 июля, состоялось подписание политической декларации о создании нового государства — Малороссии. Также был утвержден конституционный акт новообразования.

ДНР представляли глава республики Александр Захарченко, заместитель председателя Совета министров, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, гражданин России, писатель Захар Прилепин, секретарь исполкома ДНР Александр Казаков.

При этом в конференц-зале не было лидеров ЛНР — главы ЛНР Игоря Плотницкого, главы Народного совета ЛНР Владимира Дегтяренко, полномочного представителя ЛНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Владислава Дейнего, представителей командования Народной милиции ЛНР, а также отцов основателей ДНР — народного губернатора Донецкой области Павла Губарева, экс-председателя Народного совета ДНР Андрея Пургина, командира спецподразделения «Восток» ДНР, экс-главы Совета безопасности Александра Ходаковского и прочих.

Также неясно, кто представлял 19 областей Украины и Киев.

Позже пресс-служба администрации главы ЛНР Плотницкого опровергла участие официальных представителей ЛНР во встрече делегатов в Донецке по созданию Малороссии.

«18 июля 2017 года в СМИ была размещена новость о проведении заседания представителей регионов Украины, где было заявлено о создании нового государства — Малороссии, в котором было указано об участии в этом заседании представителей ЛНР. В свою очередь Луганская Народная Республика не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии. Этот проект даже не обсуждался с ЛНР», — говорится в заявлении Плотницкого.

Администрация Плотницкого сообщила, что не планирует покидать Минский формат переговоров.

«Луганская Народная Республика была создана в результате волеизъявления народа, и мы не имеем права делать подобные шаги, не учитывая мнение жителей Республики. Республика считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины», — отмечается в материале.

При этом на пресс-конференции в Луганске уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах (ТКГ) Дейнего заявил, что инициатива по созданию Малороссии является несвоевременной.

«Инициатива о создании Малороссии, выдвинутая сегодня в Донецке, не своевременна. Мы узнали об этом из СМИ, и с нами этот проект никто не обсуждал. Разделяя позицию большинства жителей юго-восточных регионов Украины, настроенных против киевской власти, мы считаем важным оставаться приверженными Минским соглашениям и будем и далее требовать от Украины их выполнения», — сказал Дейнего.

В свою очередь председатель Народного совета ЛНР Дегтяренко также опроверг участие официальных представителей ЛНР в донецком заседании, на котором глава ДНР объявил создание Малороссии.

«ЛНР не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался… Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», — отметил Дегтяренко.

Стоит отметить, что пятизвездочная гостиница Донецка «Донбасс Палас» принадлежала СКМ украинского олигарха Рината Ахметова. С марта 2017 года в гостинице было введено внешнее республиканское управление.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля пресс-служба Совмина ДНР отметила, что в Донецке представители ЛНР, ДНР и 19 областей Украины подписали политическую декларацию и конституционный акт о создании внеблокового, федеративного государства Малороссия. По словам главы ДНР Захарченко, новообразование войдет в Союзное государство РФ и Белоруссии. Примечательно, что ДНР отказалась включить в состав Малороссии Житомирскую, Винницкую, Закарпатскую, Хмельницкую и Черновицкую области Украины.

Ранее, 18 июля президент Украины Петр Порошенко напомнил, что проект «Новороссия» был похоронен.