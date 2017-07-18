ДНР предлагает вынести вопрос создания Малороссии на всеобщее обсуждение

Луганск, , 14:58 — REGNUM Полномочный представитель Донецкой Народной Республики, председатель Народного совета Денис Пушилин заявил, что вопрос о создании государственного образования Малороссия нуждается в обсуждении и детальной проработке. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил сотрудник пресс-службы Народного совета ДНР. Читайте также: ЛНР отрицает свое участие в провозглашении Малороссии

«Создание государственного образования Малороссия могло бы стать интересной инициативой. Однако, на мой взгляд, подобные вопросы правильнее предварительно выносить на обсуждение парламента и всенародного референдума. Вопрос дискуссионный, и мы должны знать мнение общества», — говорится в заявлении Пушилина.

Законодатель подчеркнул, что пока идея создания Малороссии не подкреплена нормативными актами ДНР и ЛНР и не получила однозначной оценки как в Народных Республиках, так и в Российской Федерации. Читайте также: Формы управления Малороссией определят в августе — ДНР

«При постановке таких задач руководством — мы готовы к обсуждению», — отметил полпред ДНР.

Ранее, 18 июля, в Донецке была представлена инициатива по созданию нового федеративного государственного образования под названием «Малороссиия», которое может включить Донбасс и нынешние регионы Украины.