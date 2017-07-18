«Муниципальный фильтр — не преграда для кандидатов от оппозиционных партий»

Саратов, , 14:58 — REGNUM С большой долей вероятности в выборах губернатора Саратовского региона примут участие четыре кандидата — выдвинутый «Единой Россией» действующий руководитель области Валерий Радаев, Ольга Алимова от КРПФ, представитель ЛДПР Станислав Денисенко и Лидия Паринова от «Патриотов России», считает политолог Дмитрий Олейник. Как отметил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, единственной партией, заявившей о сложностях преодоления муниципального фильтра, стало региональное отделение «Яблока», при этом оно даже не пыталось выдвинуть своего кандидата на пост губернатора.

«Муниципальный фильтр не стал преградой для кандидатов от оппозиционных партий, — полагает Олейник. — Глава региона Валерий Радаев попросил однопартийцев, являющихся депутатами и главами муниципальных образований, оказать помощь кандидатам от оппозиции для преодоления ими муниципального фильтра. Врио губернатора заинтересован в честных и открытых выборах и считает, что только избиратели должны решать, кому возглавлять регион следующие пять лет. Кроме того, он обратился в Центральную избирательную комиссию и попросил выделить в регион дополнительные КОИБы, чтобы обеспечить максимальную прозрачность при подсчете голосов. КОИБЫ были выделены, и сегодня область входит в тройку российских регионов по обеспеченности комплексами автоматической обработки бюллетеней».

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«Оппозиционные кандидаты сами говорят, что трудностей с прохождением муниципального фильтра они не испытывают, — продолжил политолог. — В частности, Ольга Алимова сказала: «Каких-то трудностей в этой части не возникало, хотя, мы заранее готовы были бороться». С ней солидарна и Лидия Паринова, заявившая, что занятие хоть и трудоемкое, но больших сложностей не возникает. Единственной партией, заявившей о сложностях преодоления фильтра стало региональное отделение «Яблока». При этом оно даже не пыталось выдвинуть своего кандидата на пост губернатора. В ходе общения в одной из социальных сетей руководитель саратовского «Яблока» Дмитрий Коннычев написал мне, что считает неправильным то, что приходиться собирать подписи депутатов от других партий, якобы собирать подписи избирателей хорошо, а депутатов от других партий — плохо. Я считаю, что причина не совсем в этом, а в том, что «яблочники» думают, что им не хватит ресурсов на проведение кампании по всей области».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Саратовской областной думы и губернатора. Выборы главы региона пройдут впервые с 2000 года.

В начале июня саратовские коммунисты предприняли попытки лоббировать отмену муниципального фильтра на предстоящих в выборах. Лидер саратовского реготделения КПРФ Ольга Алимова обсудила со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и врио губернатора Валерием Радаевым возможность проведения альтернативных выборов. Она заявила, что была вынуждена пойти на разговор с представителями партии власти, поскольку КПРФ нужна поддержка из-за недостаточного количества подписей для участия в выборах губернатора.

«Мы выступаем за то, чтобы отменили муниципальный фильтр. Ведь кандидату от оппозиции пройти муниципальный фильтр практически невозможно, потому что у КПРФ всего лишь чуть более 60-ти депутатов в органах МСУ, — заявила тогда Ольга Алимова. — От каждого муниципального образования может подписаться только один депутат, поэтому собрать кандидату от КПРФ все подписи в том или ином местном образовании фактически невозможно по действующему закону. Я встречалась с Вячеславом Володиным и с Валерием Радаевым, говорила им, что выборы не должны быть безальтернативными. Было обещано, кстати, что выборы будут такими же «честными», как прошлогодние выборы в Госдуму. Думаю, лучше провести выборы по закону. Ведь после выборов 18 сентября 2016 года саратовские коммунисты направили многочисленные жалобы (на 60 листах) на нарушения в ходе голосования в ЦИК РФ, в областные прокуратуру и избирком, но в итоге 90 процентов ответов на жалобы так и не были получены».

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