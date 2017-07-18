США повысили цены на уголь для Украины

Вашингтон, , 14:45 — REGNUM В 2017 г. США повысили цены на металлургический уголь для Украины по сравнению с прошлым годом почти в три раза. Об этом, как передает RT, говорится в недавнем отчете Минэнерго США.

«Вашингтон продал Киеву уголь за первые 3 месяца 2017 г. по $206 за тонну, а в 2016 году за аналогичный период — по $71», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объемы приобретенного властями Украины угля возросли с 355,1 тыс. тонн за первые месяцы прошлого года до 865,7 тыс. тонн — в текущем.

Вместе с тем, для некоторых других покупателей за год цена на сырье снизилась. Так, Норвегия в 2017 г. покупала у США уголь по $125 за тонну, а в 2016-м — по $140 за тонну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2017 г. на Украине был введен режим ЧС в энергетике после блокады Донбасса. С середины июля текущего года действие чрезвычайных мер в энергетике на Украине было прекращено.

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