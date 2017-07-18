Дрозденко рассказал, почему Гатчина готова стать столицей Ленобласти

Гатчина, Ленинградская область, , 14:33 — REGNUM Власти Ленинградской области рассматривают три варианта для переезда администрации региона в Гатчину. Не против такого соседства и жители города. Об этом сегодня, 18 июля, в ходе рабочей поездки в Гатчину сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Столетие Ленинградской области через 10 лет, по словам губернатора, будут отмечать уже в столице 47-го региона, администрация которого до настоящего времени находится на территории соседнего Санкт-Петербурга. И, судя по всему, есть все основания полагать, что через десять лет празднование вновь, как и в 2017 году, состоится в Гатчине.

«Не скрою, у нас планы по переводу столицы в Гатчину остаются. Не случайно мы сегодня заявили, что продолжим работы. Продолжаем работу с федеральным министерством по завершению подходов к Гатчине. Это не только автомобильная дорога, хотим, чтобы сюда была пущена скоростная электричка «Санкт-Петербург-Гатчина». Продолжаем работу по переводу в Верево большого университета (СПбГУ, — прим. ред.). У нас большие планы по развитию совместно с ПИЯФом (Петербургский институт ядерной физики, — прим. ред.)», — перечислил ключевые шаги в этом направлении Александр Дрозденко.

Самое главное, подчеркнул глава региона, что уже получены предложения от администрации Гатчинского района с тремя вариантами под размещение областной администрации.

«Ищем финансовые схемы, как можно без использования бюджетных денег осуществить переезд. Большинство гатчинцев наконец-то созрело, чтобы видеть нас своими добрыми соседями. По предварительным опросам видим, что настроение поменялось, большинство считает, что Гатчине быть столицей Ленинградской области. Мы к этому будем стремиться», — заявил губернатор.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в ходе рабочей поездки в Гатчинский район Александр Дрозденко заявил о намерениях осуществить переезд областного правительства из Санкт-Петербурга в Гатчину. По его словам, переезд может состояться в пятилетний период — к 2022 году. Тогда же глава региона поручил районной администрации подыскать варианты земельных участков под строительство нового здания.

В настоящее время правительство Ленобласти занимает здания на Суворовском проспекте, 67, улице Смольного, 3 и ряд других зданий в Петербурге.

Добавим, ожидается также, что под Гатчиной на территории бывшего военного аэродрома «Сиверский» будет построен областной аэропорт. Кроме того, ранее сообщалось о планах переезда Санкт-Петербургского государственного университета из центра Петербурга в кампус под Гатчину.

Гатчина является промышленным, научным, культурным и образовательным центром Ленобласти, а также крупнейшим населенным пунктом региона с населением более 95 тыс. человек.

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