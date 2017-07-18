США обновили лазерное оружие в Персидском заливе — видео

Вашингтон, , 14:26 — REGNUM

Испытание лазерной пушки провели военные США в Персидском заливе, передает телеканал CNN.

В ходе испытаний новым оружием был сбит беспилотный летательный аппарат, выбранный в качестве цели. Участники испытаний утверждают, что попадание в цель было быстрым и бесшумным.

Лазерное оружие размещено на десантном корабле USS Ponce.

Отмечается, что это оружие может поражать объекты, перемещающиеся «со скоростью света». Скорость его действия в 50 тысяч раз превышает скорость межконтинентальных баллистических ракет.

Комментируя испытания нового оружия, лейтенант ВМС США Кейл Хьюз сказал:

«Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого».

Как пояснил Хьюз, испытанное лазерное оружие создано для выведение из строя воздушных судов. Но и ракету, если верить офицеру, оно может сбить.

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