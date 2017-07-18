Уволят и без заговора: кто стоит за оптимизацией новосибирских министерств

Новосибирск, , 15:25 — REGNUM В Новосибирской области инициатива упразднения двух министерств — социального развития и труда, занятости и трудовых ресурсов — вызвала бурную реакцию как в обществе, так и во властных кругах.

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На имя губернатор региона Владимира Городецкого поступило три обращения от обеспокоенных такой реформой представителей общественности и депутатов. В одном руководители общественных организаций, которые активно ведут работу в социальной сфере, просили разъяснить, как дальше будет развиваться сотрудничество с общественными организациями и не будут ли свернуты программы поддержки. Второе обращение поступило за подписью сенатора, трех депутатов Законодательного собрания, ветеранского сообщества, руководителей других общественных организаций. В нём говорилось о существовании определённых проблем и намекалось, что реформа может вызвать на каком-то этапе частичную приостановку услуг социальной поддержки незащищённым слоям населения. И третье письмо пришло от депутата Заксобрания, председателя Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Вячеслава Журавлева. Он просил губернатора взять тему на особый контроль, чтобы не пострадало профтехобразование и были защищены права ветеранов.

В то же время в информационном пространстве не раз появлялись комментарии, в которых намекалось, что оптимизация эта делается по сути для того, чтобы избавиться от министра социального развития Сергея Пыхтина, который уже больше года находится на больничном, но так и не ушёл из центра скандала, связанного с тем, что ранее общественники, а затем и прокуратура региона усмотрела в его деятельности признаки конфликта интересов.

Однако новосибирский вице-губернатор Александр Титков назвал себя инициатором слияния Минтруда и Минсоцразвития и опроверг связь оптимизации с желанием убрать проблемного министра.

«Я — инициатор реформы. И могу вам сказать: ни на каком этапе она не была связана с Сергеем Пыхтиным. Кому, как не мне, социальному заму, видно всю несуразицу сегодняшней ситуации: на федеральном уровне функционирует одно ведомство, на региональном — два», — заявил сайту «Континент Сибирь» Титков.

Он добавил, что обсуждение кандидатур на пост руководителя нового ведомства планируется вынести на согласование на осеннюю сессию Законодательного собрания региона.

Относительно заговора вокруг Пыхтина Титков сказал, что это «полный бред».

«На всем протяжении больничного Сергея Пыхтина высказывалась мысль: преследуют, потому что для кого-то подготовили место. Говорили и о том, что — для меня. Я убеждал Сергея Иосифовича: нет против него заговора. Мне никто не предлагал этот пост, никогда не обсуждалось возможное мое появление на этом фланге», — заявил он.

Что будет предложено Сергею Пыхтину взамен его нынешней должности, пока неизвестно. По словам вице-губернатора, решение примет губернатор, но оно может быть реализовано только после выхода министра с больничного.

А на больничном, как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Пыхтин находится с лета 2016 года. За это время прокуратура Новосибирской области успела провести проверку. Ведомство усмотрело в деятельности Пыхтина признаки конфликта интересов: министр, по версии правоохранителей, использовал труд бюджетников и техники подведомственных министерству учреждений на личной пасеке. По данным фактам прокуратура еще 16 мая 2016 года внесла представление и 13 октября 2016 года направила соответствующую информацию губернатору области. Но так как Пыхтин всё это время находится на больничном, решение о привлечении его к ответственности губернатором до сих пор не принято.

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Представители новосибирской общественности усмотрели в продолжительной болезни министра попытку пересидеть конфликт на больничном.

Сам же чиновник уже заявил, что расценивает происходящее вокруг него как «заказную травлю».

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Сергей Пыхтин при этом является одним из самых опытных чиновников в новосибирском правительстве — с 2005 года он возглавлял департамент социального развития администрации региона, а с 2010 года стал министром социального развития. Свою должность он сохранил при трех губернаторах: Викторе Толоконском, Василии Юрченко и Владимире Городецком. В то же время, разговоры об отставке Пыхтина возникали и раньше, но всё это время он сохранял свою должность.

Но 4 июля 2017 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление, согласно которому будут упразднены два министерства — социального развития и труда, занятости и трудовых ресурсов. Таким образом, на этот раз Пыхтин всё же должности министра социального развития региона лишится. А вот согласится ли он на предложенную взамен этой должность, станет известно опять же после его выхода с больничного.

О сокращении сотрудников в прямом смысле в названых министерствах пока речи не идёт — только о переустройстве. По закону каждому из них должны предложить новое место работы. Однако вакансии будут не обязательно в новом министерстве. Предложение может касаться работы в подведомственных учреждениях, в том числе домах-интернатах. Штатная численность министерств составляет 254 человека.