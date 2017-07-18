Грузия и Украина намерены «вместе защищать свободу и независимость»

Киев, , 14:13 — REGNUM Грузия и Украина подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между странами. Сегодня перед странами стоят одинаковые вызовы и угрозы. Об этом 18 июля во время государственного визита в Грузию заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

«Угроза для нашей свободы, независимости и демократии одна и та же. И мы никому не позволим диктовать будущее нашим большим народам. И это делает нас гораздо ближе, потому что украинцы твердо верят, как это было и раньше в трудные времена — украинцы могут рассчитывать на братский грузинский народ так же, как братский грузинский народ может рассчитывать на твердую поддержку украинцев. Так было в 2008 году, так было в 2013, так есть и сейчас», — сказал Порошенко.

Он напомнил, что с 2014 года в рядах ВСУ украинцы и грузины совместно воюют в Донбассе.

Глава Украины проинформировал, что во время встречи с президентом Грузии Георги Маргвелашвили обсудил пути укрепления партнерства в сфере обороны. Порошенко сообщил, что ВСУ передадут «победный опыт» Вооруженным силам Грузии.

Порошенко также пригласил президента Грузии Георгия Маргвелашвили посетить Украину.

«Сейчас мы должны интенсифицировать наши визиты. Приглашаю вас с первой леди посетить Киев, Украину», — сказал Порошенко.

В свою очередь президент Грузии назвал визит Порошенко «историческим».

"Это человек, который руководит украинским народом в борьбе за свою свободу. Для нас наибольшая ценность — это наша свобода», — добавил Маргвелашвили.

При этом он анонсировал восстановление отношений между украинским и грузинским народами.

«Вы находитесь на поле боя. Вы увидели то, что увидела Грузия в 90-х, в 2008 году — политику Российской Федерации, которая приносит дестабилизацию и разъединяет нации. Грузия выстояла, хотя и потеряла два региона. Сейчас то же самое происходит с вашей страной, поэтому нам нужна активизация сотрудничества», — сказал Маргвелашвили.

Напомним, 17−19 июля президент Порошенко совершает официальный визит в Грузию. Вчера, 17 июля его самолет приземлился в Тбилиси. В 2017 году Украина и Грузия отмечают 25-летие возобновления дипломатических отношений.