Кандидат в Госдуму от «Единой России» сдал документы в избирком Ленобласти

Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Заместитель председателя правительства Ленинградской области Сергей Яхнюк представил свои документы для выдвижения кандидатом в депутаты Государственной Думы России по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил избирком Ленинградской области.

Сергей Яхнюк выдвинут в Думу политической партией «Единая Россия» на дополнительных выборах, которые пройдут в связи с тем, что избранный в 2016 году от Кингисеппского одномандатного округа Сергей Нарышкин был назначен главой Службы внешней разведки РФ.

Кроме Яхнюка, документы для выдвижения по тому же думскому округу в Леноблизбирком представили Валерий Шинкаренко, выдвинутый партией «Родина», Серик Уразов, выдвинутый политической партией «Патриоты России», Наталья Круглова, выдвинутая ЛДПР. Вопросы о регистрации этих кандидатов будут рассмотрены на ближайшем заседании Леноблизбиркома.

Читайте также: Генсовет «ЕР» выдвинул Яхнюка на допвыборы в Госдуму в Ленобласти

Ранее Леноблизбиркомом были зарегистрированы следующие кандидаты на освободившийся мандат в Кингисеппском округе: Сергей Гуляев от партии «Яблоко»; Андрей Широков от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Марина Любушкина от партии «Справедливая Россия».

А сегодня, 18 июля, комиссия приняла постановление о регистрации кандидата в депутаты Госдумы по Кингисеппскому округу №112 депутата областного заксобрания Николая Кузьмина, выдвинутого политической партией КПРФ.

«Кандидат Жуков Константин Аркадьевич, выдвинутый партией «Коммунисты России» (список заверен ЦИК России), в настоящее время не представил в Леноблизбирком документы для выдвижения», — отметили в Леноблизбиркоме.

Последний день для представления в Леноблизбирком документов для выдвижения — 20 июля, для регистрации — 26 июля.

Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре кандидата в Ленобласти претендуют на мандат Нарышкина в Госдуме