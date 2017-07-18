Новый президент Монголии отчитался о доходах

Улан-Батор, , 15:34 — REGNUM Управление по борьбе с коррупцией Монголии обнародовало отчёты о доходах высших лиц страны, передает корреспондент ИА REGNUM. В соответствии с законом о борьбе с коррупцией, высшие государственные должностные лица Монголии обязаны предоставить свои декларации об имуществе и доходах Управлению по борьбе с коррупцией в течение 30 дней после назначения.

В 2017 году в общей сложности 242 государственных служащих должны заполнить декларацию о доходах за 2016 год, Управление по борьбе с коррупцией опубликовало отчёты 239 из них, в том числе и отчет нового президента.

По данным управления, состояние главы государства оценивается в 1 млрд 124 млн тугриков (около 28 млн рублей), а его доход в 2016 году составил 130 млн тугриков (более 3 млн рублей), годовой доход членов семьи президента составил 31 млн тугриков (769 тысяч рублей). В собственности у нового президента находятся жилье и квартиры, которые он оценил в 912 млн тугриков (22 млн рублей).

Халтмаа Баттулга также владеет одним табуном лошадей стоимостью 12 млн тугриков (около 300 тысяч рублей), а на сберегательном счёту у него 4 млн тугриков (около 100 тыс рублей).

Также новый президент Монголии является акционером более 20 компании. В числе этих компаний находятся «Женко Тур Бюро», которая имеет турбазу в Цонжинболдог с самой крупной в мире конной статуей Чингисхана, один из самых крупных заводов по изготовлению мясных продуктов в Монголии — компания «Мах импекс» и гостиница «Баянгол».

Напомним, Халтмаа Баттулга был избран главой государства 7 июля, по итогам второго тура президентских выборов. Он принял присягу 10 июля, за день до национального праздника Надома, и 11 июля провел церемонию открытия самого большого национального праздника в Монголии.

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