В Турции задержано шесть подозреваемых в причастности к ИГИЛ*

Анкара, , 13:59 — REGNUM

Силы безопасности Турции задержали 18 июля шестерых подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Anadolu.

Такая информация поступила от правоохранительных органов провинции Бингёль. В заявлении генпрокуратуры провинции указывается, что задержания были осуществлены в рамках проводимого ведомством расследования.

Информация о задержании подозреваемых в связях с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступила на фоне заявления премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Глава турецкого правительства отметил 18 июля, что Анкара продолжит борьбу с терроризмом до тех пор, пока последний террорист не будет уничтожен.

«Мы продолжим нашу борьбу против терроризма не только внутри страны, но и за рубежом, полагаясь на наши права в рамках международного права», — отметил Йылдырым.

Напомнить, что помимо боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Турции террористами считаются также и члены Рабочей партии Курдистана, в столкновениях с которыми на юго-востоке Турции погибло более 1 тыс. 200 человек с 2015 года. Авиация Турции совершает регулярные авиаудары по позициям курдов как в Турции, так и в соседнем Ираке.

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