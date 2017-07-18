В Турции задержано шесть подозреваемых в причастности к ИГИЛ*

Анкара, 18 июля 2017, 13:59 — REGNUM
Силы безопасности Турции задержали 18 июля шестерых подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Anadolu.
Такая информация поступила от правоохранительных органов провинции Бингёль. В заявлении генпрокуратуры провинции указывается, что задержания были осуществлены в рамках проводимого ведомством расследования.
Информация о задержании подозреваемых в связях с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступила на фоне заявления премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.
Глава турецкого правительства отметил 18 июля, что Анкара продолжит борьбу с терроризмом до тех пор, пока последний террорист не будет уничтожен.
«Мы продолжим нашу борьбу против терроризма не только внутри страны, но и за рубежом, полагаясь на наши права в рамках международного права», — отметил Йылдырым.
Напомнить, что помимо боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Турции террористами считаются также и члены Рабочей партии Курдистана, в столкновениях с которыми на юго-востоке Турции погибло более 1 тыс. 200 человек с 2015 года. Авиация Турции совершает регулярные авиаудары по позициям курдов как в Турции, так и в соседнем Ираке.
Читайте ранее в этом сюжете: Гражданки Германии и России были задержаны в Мосуле как террористки