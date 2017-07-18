Порошенко уверен, что сможет вернуть Крым и Донбасс

Киев, , 13:48 — REGNUM Похоронами проекта под названием «Новороссия» назвал 18 июля решение Донбасса о создании Малороссии украинский президент Петр Порошенко в Twitter.

«Проект «Новороссия» похоронен, — написал он. — Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом».

Как ранее сообщало, 18 июля глава ДНРобъявил, что ДНР и ЛНР создают новое государство — Малороссию. Как сказано в конституционном акте, который был зачитан перед жителями Донбасса, Малороссия становится правопреемником Украины. Столицей нового государства объявлен Донецк.

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Вице-премьер ДНР Александр Тимофеев уточнил, что вопрос о принятии конституции Малороссии будет вынесен на всенародный референдум после общественной дискуссии на региональном и федеральном уровнях.

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Тимофеев отметил, что новое государство возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

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