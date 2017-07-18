ЛНР отрицает свое участие в провозглашении Малороссии

Луганск, , 13:36 — REGNUM Официальные власти ЛНР опровергли заявления коллег из Донецка о якобы их участии в совместном заседании по учреждению Малороссии совместно с представителями различных областей Украины. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил представитель пресс-службы Народного совета ЛНР.

В частности, председатель Народного совета Луганской Народной Республики Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей ЛНР в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства — Малороссии. Читайте также: ДНР и ЛНР заявили о создании государства Малороссия

«Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами этот вопрос не согласовывался», — отметил Дегтяренко.

Он подчеркнул, что «на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения».

«Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», — заявил председатель парламента ЛНР.

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«Мы готовы обсудить такой вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, он не поступал на рассмотрение», — добавил он.