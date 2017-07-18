На Украине отменено действие чрезвычайных мер в энергетике

Киев, , 13:33 — REGNUM На Украине с середины июля 2017 г. прекращено действие чрезвычайных мер в энергетике. Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Чрезвычайные меры в энергетике закончились, — сказал Ковальчук. — С 16 июля закончился тот месячный период (действия чрезвычайных мер), который начался раньше».

При этом исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» добавил, что власти Украины могут вернуть действие чрезвычайных мер в энергетике в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после блокады Донбасса на Украине был введен режим ЧС в энергетике 17 февраля 2017 г., после чего режим ЧП продлевался каждый месяц — 16 марта, 12 апреля, 11 мая и 14 июня.

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