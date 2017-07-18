Бывшего зятя экс-президента Киргизии приговорили к 20 годам тюрьмы

Бишкек, , 13:37 — REGNUM Первомайский районный суд города Бишкека заочно приговорил бизнесмена Адиля Тойганбаева (бывший зять бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, бежавшего из Киргизии в марте 2005 года в результате госпереворота, названного «Тюльпановой Революцией» — ИА REGNUM ) к 20 годам колонии с конфискацией имущества и выплатой штрафа в 20 тысяч сомов (около 17 тысяч рублей) и обязал взыскать с него в пользу аэропорта «Манас» сумму порядка 677,3 млн сомов (свыше 573, 97 млн рублей). Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Киргизии.

Тойганбаев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество», «Монополистические действия и ограничение конкуренции», «Уклонение от уплаты налогов» Уголовного кодекса.

Напомним, Адиль Тойганбаев являлся владельцем компаний Manas International Services Ltd и Aalam Services Ltd, поставлявших авиатопливо на военную авиабазу США «Ганси», которая дислоцировалась в аэропорту «Манас» близ столицы Киргизии. После осуществленного в марте 2005 года государственного переворота и свержения президента Аскара Акаева Тойганбаев был объявлен в международный розыск за финансовые махинации.