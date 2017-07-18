Яценюк призвал ликвидировать «двоевластие» на Украине

Киев, , 13:26 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что в системе управления Украины пора навести порядок и ликвидировать двоевластие.

По его словам, в стране необходима конституционная реформа. И провести ее надо безотлагательно, сообщает телеканал NewsOne.

«Двое — или троевластие в стране приводит к безвластию и безответственности. Новая украинская, а вернее изменения в действующую украинскую конституцию является безотлагательными», — заявил Яценюк.

Бывший глава украинского правительства напомнил, что всю ответственность перед народом Украины несет правительство, которое «имеет соответствующие права». Также он заявил, что безопасность Украины обеспечит скорейшее членство в НАТО и Евросоюзе.

«Не все страны-члены НАТО готовы к принятию такого решения. Украинский народ к этому готов. И именно поэтому Украине необходимо продолжать реформу вооруженных сил для того, чтобы Вооруженные силы Украины полностью соответствовали стандартам НАТО», — сказал Яценюк на торжественном заседании правительства Украины, посвященного его столетию.

Напомним, 18 июля глава ДНР Александр Захарченко заявил в Донецке о создании государства Малороссия путем объединения Донецкой и Луганской народных республик.