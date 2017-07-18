Китай отрицает гибель 150 индийских солдат в результате его ракетной атаки

Пекин, , 13:21 — REGNUM Центральные китайские СМИ отрицают «беспочвенные» заявления пакистанских СМИ о гибели 150 индийских солдат в индийском Сиккиме в результате ракетной атаки со стороны КНР, пишет газета «Жэньминь жибао».

По сведениям пакистанского новостного агентства Dunya News, по меньшей мере 158 индийских солдат погибли, еще несколько получили ранения в результате китайской ракетной атаки по территориям на границе между Индией и Китаем.

При этом, новость была опровергнута Индией. Газета The Hindustan Times 17 июля процитировала пресс-секретаря 26 июня МИД Индии Гопала Баглая, который заявил, что подобного рода высказывания являются «беспочвенными, вредоносными и злонамеренными».

Тем временем, целый ряд китайских СМИ провел серию расследований, нацеленных на то, чтобы убедить читателя не воспринимать серьезно фейковые новости.

Согласно одному из таких докладов, опубликованных газетой «Жэньминь жибао», посольство Китая в Индии подтвердило недостоверность информации, которая основана на ненадежныхе источниках в социальных сетях и интернете.

Китайская газета Global Times также опубликовала свой доклад, в котором назвала сообщения пакистанского издания «беспочвенными и лживыми».

Отметим, что китайские власти пока не отреагировали официально на инцидент, в то время как сама статья все еще размещена на интернет-сайте издания Dunya News.

Напомним также, что у Китая, Пакистана и Индии имеется целый ряд территориальных претензий, что вызывает периодические обострения в отношениях между блоком Китай-Пакистан и Индией.

В конце июня Китай призвал Индию немедленно вывести пограничников с его территории в районе Сиккимского участка китайско-индийской границы. Причиной заявления стало якобы имевшее место быть 26 июня перемещение индийских пограничников вглубь китайской территории.

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