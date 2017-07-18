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Порошенко подтвердил намерение Украины вступить в НАТО

Политика

Официальный Киев закрепил вступление в НАТО приоритетом внешней политики Украины

Киев, 18 июля 2017, 13:18 — REGNUM  Власти Украины планируют вернуться к вопросу о вступлении страны в НАТО, а также приблизить украинскую оборонку к стандартам военного блока. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Одессу.

«Наше намерение (властей Украины) вернуть на повестку дня вопрос про план действий относительно членства в НАТО и приближение нашего оборонно-безопасного сектора к стандартам альянса, заверенная многочисленными опросами общественного мнения, мощная поддержка именно такой стратегии — все это показывает, что выбранный нами курс правильный и безальтернативный», — сказал глава государства.

Отметим, что фрегат «Гетман Сагайдачный», на котором президент Украины произносил торжественную речь, спущен на воду в марте 1992-го. Срок эксплуатации этого корабля истекает в 2018 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный Киев закрепил вступление в НАТО приоритетом внешней политики Украины. Таким образом, правительство страны планирует ускоренно проводить реформы в оборонной и остальных сферах для того, чтобы соответствовать критериям членства в Североатлантическом альянсе.

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