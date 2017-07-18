ЛНР сомневается в целесообразности создания Малороссии

Луганск, , 13:16 — REGNUM Председатель Народного Совета Луганской народной республики Владимир Дегтяренко заявил, что республика не направляла своих представителей в Донецк, где ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о создании государства Малороссия.

Об этом сообщает «Луганский информационный центр». По словам Дегтяренко, официальных делегатов ЛНР в заседании представителей регионов Украины в Донецке не было.

«Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — заявил Дегтяренко, уточнив, что вопрос о создании нового государства не поступал на рассмотрение.

Он также заявил о «больших сомнениях» в том, что на данный момент создание государства Малороссия целесообразно.

«Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», — сказал глава парламента ЛНР.

Дегтяренко добавил, что в случае поступления предложений республика готова их обсуждать. Однако пока этого не было.

Напомним, 18 июля глава ДНР Александр Захарченко заявил в Донецке о создании государства Малороссия путем объединения Донецкой и Луганской народных республик.

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