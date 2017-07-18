ДНР: Малороссия не противоречит Минским соглашениям

Донецк, , 13:20 — REGNUM Государственное образование Малороссия будет создано на переходной период — до трех лет. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 18 июля в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«…ситуация на Украине зашла в глухой тупик, и выходом из сложившейся ситуации может стать создание на переходный период до трех лет нового государства — Малороссии», — говорится в сообщении.

По словам Захарченко, Украина не способна остановить войну в Донбассе.

«Чтобы остановить гражданскую войну, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну», — считает Захарченко.

В свою очередь, секретарь исполкома ДНР Александр Казаков отметил, что провозглашение Малороссии не противоречит минским договоренностям.

«Наоборот, наше предложение украинскому народу восполняет соглашения. Война теперь невозможна, мы один народ», — считает Казаков.

Кроме того, российский писатель Захар Прилепин дал отсчет созданию нового государства.

«Придется нашим оппонентам перезагружать свою риторику, потому что люди, живущие здесь и на территории теперь уже бывшей Украины, — не сепаратисты и не террористы. Это люди, мирным путем принявшие решение менять ситуацию на благо. У Донецкой Народной Республики есть все основания сегодня и здесь объявить о точке отсчета нового государства», — сказал Прилепин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Донецке представители ДНР, ЛНР и 19 областей Украины утвердили конституционный акт Малороссии и политическую декларацию, которая обосновывает необходимость создания нового государства. Глава ДНР Захарченко считает, что создание Малороссии остановит войну в Донбассе.

«Все мы здесь собрались говорить о будущем. Мы предлагаем план реинтеграции страны через закон и Конституцию. Мы должны построить новую страну, в которой не забыты понятия совести и чести. Мы предлагаем жителям Украины мирный выход из тяжелой сложившейся ситуации, без войны. Это наше последнее предложение не только украинцам, но и всем странам, которые поддержали гражданскую войну в Донбассе. Я убежден, что мы сделаем все возможное и невозможное», — сказал Захарченко.

Напомним, в мае 2017 года были опубликованы данные социологического исследования берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) «Донбасс: две части, все же одна?». Согласно результату опроса, только 11% жителей ДНР и ЛНР хотят войти в состав России, еще 33% хотят быть в составе РФ при условии предоставления «особого статуса». Так, согласно опросу, абсолютное большинство жителей ДНР и ЛНР — 56% видят свое будущее в составе Украины, из них только 26% хотят определенной автономии. В то же время, желание жителей ДНР и ЛНР оказались почти идентичными. «Взгляды населения в «самопровозглашенных республиках» разнообразнее, чем можно было ожидать: 21% жителей хотят быть частью Украины без особого статуса, а 35% предпочитают особый статус для этих территорий внутри Украины», — говорится в материале исследования. Справка: соцопрос проходил в 2016 году. Немецкие социологи опросили более 2 тысяч жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения (территории подконтрольные ВСУ, ДНР и ЛНР). Центр ZOiS был создан в 2015 году решением бундестага как экспертное учреждение для лучшего понимания ситуации в Восточной Европе. Это уже второй доклад ZOiS по ситуации на Украине.