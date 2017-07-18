МИД Ирана: В разногласиях Душанбе и Тегерана виновата третья сторона

Душанбе, , 13:21 — REGNUM К охлаждению отношений Таджикистана и Ирана приложили руку «отдельные государства», однако вопросы налаживания контактов должны решаться путем переговоров. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми в интервью новостному агентству Tasnim.

«В этом отношении отдельные государства предпринимают очень значительные усилия в регионе, чтобы осложнить отношения соседних с Ираном государств, в этом нет никакого сомнения, и эти шаги предпринимаются вновь и вновь, чтобы свести на нет все наши усилия и шаги по стабилизации обстановки в регионе», — высказался Гасеми, все же не уточнив, о каком именно государстве идет речь.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что по отношению к Таджикистану нет более дружественного государства, чем Иран.

«Представляю, как в Таджикистане с каждой новой «уликой» растет недопонимание в отношении Ирана, и другие страны предпринимают рвение, чтобы усилить эти опасения. Однако мы считаем Таджикистан страной, которая очень близка нам, и нам не безразлична его судьба. Мы сторонники укрепления независимости Таджикистана», — подчеркнул Бахрам Гасеми.

Напомним, ранее заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сайфулло Сафаров назвал «естественным» спад во взаимоотношениях двух стран «после слишком хороших отношений между государствами».

"Не сказал бы, что у нас плохие отношения с Ираном. Не скажу «отличные». Но отношения у нас в достаточной мере удовлетворительные. Острых проблемных конфликтов не существует», — заявил Сафаров на пресс-конференции 10 июля.

Об охлаждении отношений двух стран эксперты говорят на протяжении уже нескольких лет, однако новым поводом констатировать деградацию отношений стало закрытие культурного и экономического представительств посольства Ирана в городе Ходженте на севере Таджикистана в конце июня 2017 года.

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