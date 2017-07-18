На Ставрополье министр, попавший под уголовное дело, отстранен от должности

Ставрополь, , 13:02 — REGNUM Глава Министерства строительства дорожного хозяйства и транспорта Игорь Васильев отстранён от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с коллективом ведомства, а также подведомственных министерству дорожно-строительных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

Исполнять обязанности министра на время проводимых в министерстве следственных действий будет первый заместитель руководителя ведомства Андрей Лазуткин. Распоряжение об этом губернатор подписал сегодня, 18 июля.

«Я много поменял руководителей на посту министра строительства. Здесь шёл очень тяжёлый процесс, пока на эту должность не был назначен Игорь Васильев. Им много было сделано для развития отраслей. А сейчас следствие и суд, уверен, квалифицируют всё и всему дадут оценку», — прокомментировал ситуацию глава края.

Читайте также: Арестован министр строительства Ставрополья

Губернатор также поручил проверить деятельность не только самого министерства, но и всех краевых дорожно-строительных управлений. Проверку будут проводить в течение месяца контрольное управление главы Ставрополья, Минфин края и контрольно-счётная палата.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства строительства и дорожного хозяйства Игорь Васильев был задержан 14 июля по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В его доме и в министерстве прошли обыски, после чего следствие ходатайствовало о заключении его под арест. Суд принял решение оставить его под домашним арестом.

Задержание министра СМИ связывают со скандалом вокруг массовой подписки ГУПов, подведомственных министерству строительства и дорожного хозяйства, на тиражи местной прессы. По данным начальника управления Федеральной антимонопольной службы по Ставрополью Сергея Никитина, расходы на избыточную подписку газет ГУПы закладывали в тарифы, откупаясь таким образом, по мнению журналистов, от критики в СМИ.

Стоит отметить, что официальных сообщений от правоохранительных органов о задержании Игоря Васильева и о возбуждении уголовного дела до сих пор не поступало. На сайте Минстроя он также все еще значится главой ведомства.