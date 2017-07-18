Россия оставила за собой право ответить США на арест дипсобственности — МИД

Москва, , 13:01 — REGNUM Правом на ответные меры по отношению к Вашингтону обладает Россия, у которой незаконно арестовали дипломатическую собственность на территории США, сообщили 18 июля в пресс-службе МИД РФ.

Такая позиция была озвучена заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в столице США в ходе консультации со старшим заместителем американского госсекретаря Томасом Шенноном.

В российском министерстве отметили, что в ходе встречи продолжался поиск развязок накопившихся между США и Россией проблем. Одной их таких проблем названо противоправное изъятие российской дипломатической собственности администрацией 44-го президента США Барака Обамы.

«С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе консультаций были подняты темы стратегической стабильности. Российская сторона выступила за возобновление регулярного диалога между странами, который был не на высоте во время президентства Обамы.

Напомним, очередное осложнение российско-американских отношений произошло в связи с ситуацией, в которой фигурировала дипломатическая собственность России в США — дипломатические дачи в двух штатах — Мэриленд и Нью-Йорк.

Арест был наложен в рамках введения Обамой очередных антироссийских санкций. Российский МИД не раз озвучивал позицию, согласно которой арест был наложен незаконно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля Рябков по итогам встречи с Шенноном заявил, что Москва и Вашингтон близки к урегулированию ситуации с российской дипломатической собственностью в США.

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